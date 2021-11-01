Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление об Украине. Обвинил ее в попытках «втянуть Россию в силовые действия».

Об этом он заявил в эфире российского телеканала, сообщает РБК-Украина.

— Налицо попытки создать провокационную ситуацию, вызвать ответ ополчения и втянуть Россию, — заявил он.

По его словам, заявления Киева о том, что минские соглашения разрушат Украину, далеки от истины, они создавались, чтобы якобы сохранить территориальную целостность страны.

— Минские соглашения были созданы в результате семнадцатичасовых переговоров ровно для того, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, — заявил Сергей Лавров.

Напомним, российские войска в очередной раз начинают накапливаться у границ Украины. Из-за этого встревожены чиновники в США и Европе, писало издание Washington Post.

В США и ЕС начали фиксировать перемещения войск после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021» (прошли с 10 по 15 сентября на 14 полигонах в обеих странах).

Украинская армия готова к обороне и отражению атак противника, ранее заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Вооруженные силы Украины могут противостоять как полномасштабному вторжению, так и попыткам захвата объектов критической инфрастуктуры.