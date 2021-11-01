Пока Саакашвили отказывался принимать пищу, каждый день утрачивал массу тела. За четыре недели такого режима он стал весить на 20 килограмм меньше, чем до того, как попал в грузинскую тюрьму.
Об этом передает Интерфакс-Украина, ссылаясь на слова его подруги Елизаветы Ясько.
Нардепка от «Слуги народа» посетила своего друга в этот понедельник.
— На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов, — сказала она на выходе журналистам.
По ее словам, политика надо спасать в экстренном режиме.
— Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента, — добавила Елизавета Ясько.
Возлюбленная экс-президента акцентировала, что он не сможет продержаться очень долго, потому что уже ослаблен.
— Украинская позиция заключается в том, чтобы Саакашвили вернулся в Украину, но это зависит от грузинских властей, — объяснила политик.
Напомним, адвокат экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили Ника Гварамия утверждает, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации Саакашвили.
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Пока Саакашвили отказывался принимать пищу, каждый день утрачивал массу тела. За четыре недели такого режима он стал весить на 20 килограмм меньше, чем до того, как попал в грузинскую тюрьму.
Об этом передает Интерфакс-Украина, ссылаясь на слова его подруги Елизаветы Ясько.
Нардепка от «Слуги народа» посетила своего друга в этот понедельник.
— На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов, — сказала она на выходе журналистам.
По ее словам, политика надо спасать в экстренном режиме.
— Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента, — добавила Елизавета Ясько.
Возлюбленная экс-президента акцентировала, что он не сможет продержаться очень долго, потому что уже ослаблен.
— Украинская позиция заключается в том, чтобы Саакашвили вернулся в Украину, но это зависит от грузинских властей, — объяснила политик.
Напомним, адвокат экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили Ника Гварамия утверждает, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации Саакашвили.