За период с 2008 по 2021 год по меньшей мере 379 человек в мире погибли, делая селфи.

Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в Journal of Travel Medicine, сообщает Корреспондент.

Испанские аналитики из Foundation iO отметили, что число смертей во время селфи уменьшилось с началом пандемии COVID-19, однако быстро выросло с улучшением эпидемиологической ситуации, достигнув 31 случая за первые семь месяцев текущего года. В среднем это эквивалентно одной смерти в неделю.

Ученые изучили статистику гибели людей, связанную с селфи, в период с января 2008 года по июль 2021 года благодаря инструменту эпидемиологической разведки под названием Heimdllr-Project. Он может идентифицировать всю информацию, опубликованную в сети об этом типе происшествий.

Подчеркивается, что метод не регистрирует случаи, которые не привели к летальному исходу или не попали в СМИ.

В основном новостные сообщения касались 50 стран мира. Возглавляют список стран с наибольшим числом смертей из-за селфи Индия (100 случаев), США (39 случаев), и Россия (33 случая). Также в топ вошли Пакистан, Бразилия, Австралия, Испания, Индонезия, Мексика, Боливия и Великобритания.

Кроме того, авторы собрали десять самых опасных мест на Земле для охотников за селфи. Это – Ниагарский водопад (США/Канада), Глен-Каньон (США), Чарко-эль-Бурро (Колумбия), Пенья-Бич (Бразилия), водопад Мланго (Кения), Уральские горы (Россия), Тадж-Махал и долина Даудпатри (Индия), остров Нуса Лембонган (Индонезия) и архипелаг Лангкави (Малайзия).

Напомним, в Мексике случайно погибли две туристки, которые стали жертвами перестрелки между местными наркоторговцами. Одной из них оказалась 25-летняя американская блогерша индийского происхождения Анджали Риот.