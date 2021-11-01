На Донбассе пророссийские террористы «ДНР» лишились боевой техники из-за собственный просчетов. На своих же минах подорвались четыре бронетранспортера и пара автомобилей.

Об это информирует Depo.Донбасс.

Тяжелые технические потери понес «1-й корпус ДНР».

— Флэшмоб «1-й славянской бригады» по самоподрыву переходит в «9-й полк 1-го АК НМ ДНР». Эти жалкие неудачники смогли уничтожить четыре собственных БТР, один ВАЗ и одну «Ниву», цитирует издание офицера ВСУ.

Специалист по геолокации сумел установить местоположение, где террористы утратили технику. Им стал населенный пункт Верхнешироковское, находящийся у фронтовой линии.

Напомним, на Донбассе девушка через минное поле сбежала из оккупированных районов Донецкой области (ОРДО).