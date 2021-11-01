В России Артемовский городской суд Приморского края ликвидировал автономную некоммерческую организацию Дальневосточный украинский духовный культурно-просветительский центр Просвита.

МИД Украины выразил решительный протест, сообщает Корреспондент.

— Решения о принудительном прекращении деятельности центра Просвита и других ячеек украинской культуры в РФ ярко иллюстрируют истинное «российское гостеприимство» для тех граждан других стран, родство с которыми российские власти продолжают так отчаянно доказывать, поощряя приобретение российского гражданства, — говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что ранее в России закрыли ряд других организаций, в том числе Объединение украинцев России, Библиотеку украинской литературы в Москве, а также признали Всемирный конгресс украинцев нежелательной организацией.

В заявлении отмечается, что Россия должна выполнять свои международно-правовые обязательства, в том числе Международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации и другие.

— Призываем международное сообщество дать надлежащую оценку стремительному ухудшению ситуации с правами человека в РФ, осудить и усилить политико-дипломатическое давление на российские власти, чтобы прекратить наступление на права украинского национального меньшинства в России, — добавили украинские дипломаты.

Напомним, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что из-за запуска газопровода Северный поток-2 Украина становится более подверженной «российскому вторжению».