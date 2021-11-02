В Нью-Йорке около 9 тысяч госслужащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, поскольку они отказались от вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил мэр Билл де Блазио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Требование на вакцинацию в Нью-Йорке начало действовать с понедельника, 1 ноября. Новые правила не исключали обязательную вакцинацию для сотрудников полиции, пожарных и других экстренных служб. В результате в пожарных частях не хватает людей, поскольку многие пожарные ушли на больничный в знак протеста.

— Пожарные части оставались открытыми, но 18 частей из 350 вышли из строя. Многие из них недоукомплектованы персоналом, — сказал комиссар по пожарной безопасности Даниэль Нигро.

По словам Даниэля Нигро, «заболели» в Нью-Йорке приблизительно 2300 пожарных.

— Эта нехватка персонала может прекратиться немедленно, если участники перестанут болеть, когда они не больны. Как только они опомнятся и перестанут использовать отпуск по болезни ненадлежащим образом, они смогут помочь не только горожанам, но и своим братьям и сестрам, укомплектовывающим части, — сказал он.

По состоянию на воскресенье каждый четвертый пожарный в Нью-Йорке не получил даже первую дозу вакцины, как требовалось. Каждый шестой полицейский и каждый шестой санитарный работник не вакцинирован от коронавируса.

Мэр города предупредил, что пожарные, которые симулируют болезнь, могут столкнуться с наказаниями, если это будет доказано.

Ранее глава правительства Камбоджи Хун Сен объявил, что его страна вновь открыта и готова к новому образу жизни, превысив собственную цель вакцинации от COVID-19 и зафиксировав один из самых высоких показателей COVID-вакцинаций в Азии.