Глава правительства Камбоджи Хун Сен объявил, что его страна вновь открыта и готова к новому образу жизни, превысив собственную цель вакцинации от COVID-19 и зафиксировав один из самых высоких показателей COVID-вакцинаций в Азии.

Об этом сообщает Reuters.

В Камбодже в настоящее время вапкцинированы от коронавируса почти 86% населения, при этом два миллиона человек уже сделали бустерную вакцинацию.

Ссылаясь на эти данные, Хун Сен отметил, что настало время продолжать нормальную жизнь.

— Отныне с сегодняшнего дня начинается полное восстановление страны во всех сферах, и жизнь с COVID-19 в новом образе жизни начинается с сегодняшнего дня, — сказал Хун Сен.

Хун Сен сказал, что у правительства есть запас в 10 миллионов доз вакцин против COVID-19 для бустерных вакцинаций, еще больше было заказано страной.

В минувшие выходные Камбоджа снова открыла для посетителей театры и музеи, реагируя на снижение числа новых случаев коронавируса.

Как сообщалось, в украинском городе Моршине, где большую часть населения привили для выработки коллективного иммунитета, нет смертей от коронавируса, а заболевшие им выздоравливают дома.