В Моршине, где большую часть населения привили для выработки коллективного иммунитета, нет смертей от коронавируса, а заболевшие им выздоравливают дома.

Об этом пишет «ДС».

По словам мэра городка, на данный момент ковидом больным немногим больше двух десятков жителей, которые не нуждаются в госпитализации.

— По состоянию на сегодняшний день в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые выявляют за сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября — ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, так с появлением Delta-штамма имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции, — отметил Руслан Ильницкий.

Городской голова убежден, что спасти город от четвертой волны пандемии помогла именно массовая вакцинация.

— Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, которые есть в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87% добавил городской голова, — добавляет Руслан Ильницкий.

По состоянию на конец октября 74% населения Моршина получили две дозы вакцины. В 2020 году в городе проживали 5690 человек.

Напомним, Львовская областная государственная администрация запускает пилотный проект по коллективной вакцинации населения курортного города Моршин.

По данным на август в Моршине, в котором привили 66% совершеннолетних, второй месяц не регистрировали ни единого случая коронавируса.