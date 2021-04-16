Львовская областная государственная администрация запускает пилотный проект по коллективной вакцинации населения курортного города Моршин. Вакцинация в городе состоится сегодня.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

— По инициативе городского головы Руслана Ильницкого Моршинский городской совет обратился к правительству с предложением запустить пилотный проект по проведению внеплановой коллективной вакцинации от коронавируса жителей и работников санаторно-курортных учреждений, — заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

В департаменте здравоохранения отмечают, что реализация этого пилотного проекта позволит изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от иммуноуправляемых инфекций в отдельно взятом населенном пункте.

По словам Ореста Чемериса, массовая вакцинация жителей Моршина позволит создать 70% иммунной прослойки. Также вакцинация большинства населения города создаст максимально безопасные условия для людей, приезжающих на курорт для отдыха и реабилитации после заболевания COVID-19.

Впервой партии вакцины «CoronaVac», поступивший для Львовской области, 2400 доз с 11 240 выделено для вакцинации жителей Моршина. Всего в городе проживают 4239 жителей.

Для проведения вакцинации будут задействованы две бригады пункта вакцинации в Моршинской городской больнице и одной мобильной бригады от Стрыйской центральной районной больницы.

Напомним, в Украину сегодня прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт «Жуляны» и доставил первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.