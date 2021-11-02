Экс-нардеп и бывший лидер «Правого сектора» сообщил о новом назначении: будет советником главнокомандующего Вооруженными силами ВСУ Валерия Залужного.
Об этом свидетельствует пост политика в Facebook.
Валерий Залужный принял Дмитрия Яроша в свои помощники личным указанием.
— Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего, — написал экс-лидер «ПС».
Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный заявил, что Украина воплощает стандарты НАТО и готова ко вступлению.
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Экс-нардеп и бывший лидер «Правого сектора» сообщил о новом назначении: будет советником главнокомандующего Вооруженными силами ВСУ Валерия Залужного.
Об этом свидетельствует пост политика в Facebook.
Валерий Залужный принял Дмитрия Яроша в свои помощники личным указанием.
— Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего, — написал экс-лидер «ПС».
Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный заявил, что Украина воплощает стандарты НАТО и готова ко вступлению.