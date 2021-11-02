Печерский районный суд изменил меру пресечения для народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука с домашнего ареста на личное обязательство до 31 декабря.
Нардепа судят по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Черном море, пишет TheБабель.
В Офисе генпрокурора объяснили, что у Медведчука истек максимальный шестимесячный срок круглосуточного домашнего ареста по этому уголовному производству. Так что продлить его невозможно.
Единственным вариантом было избрать нардепу меру пресечения в виде личного обязательства с возложением на подозреваемого ряда обязательств, среди которых:
— Я не вижу никаких оснований для избрания мне по этому делу вообще какой-либо меры пресечения, – сказал Виктор Медведчук журналистам по завершению заседания, назвав избрание меры пресечения незаконным и политически мотивированным.
Отмечается, что Виктор Медведчук сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по другому уголовному производству — по факту государственной измены и содействия террористической деятельности по поставке угля из ОРДЛО.
Ранее Служба безопасности Украины выдвинула против Виктора Медведчука обвинения в государственной измене по факту закупок угля у боевиков.
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Печерский районный суд изменил меру пресечения для народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука с домашнего ареста на личное обязательство до 31 декабря.
Нардепа судят по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Черном море, пишет TheБабель.
В Офисе генпрокурора объяснили, что у Медведчука истек максимальный шестимесячный срок круглосуточного домашнего ареста по этому уголовному производству. Так что продлить его невозможно.
Единственным вариантом было избрать нардепу меру пресечения в виде личного обязательства с возложением на подозреваемого ряда обязательств, среди которых:
— Я не вижу никаких оснований для избрания мне по этому делу вообще какой-либо меры пресечения, – сказал Виктор Медведчук журналистам по завершению заседания, назвав избрание меры пресечения незаконным и политически мотивированным.
Отмечается, что Виктор Медведчук сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по другому уголовному производству — по факту государственной измены и содействия террористической деятельности по поставке угля из ОРДЛО.
Ранее Служба безопасности Украины выдвинула против Виктора Медведчука обвинения в государственной измене по факту закупок угля у боевиков.