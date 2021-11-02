Верховный суд России не стал принимать иск «детей ГУЛАГа» к парламенту с требованием квалифицировать его бездействие по вопросу жилья незаконным.

Об этом «Таким делам» сообщил юрист Григорий Вайпан, представляющий интересы пожилых людей.

При этом, согласно решению Конституционного суда, жертвам сталинских чисток обязаны выделить жилплощадь в населенных пунктах, где пострадали их родные.

— По данным Конституционного суда, с 2010 года Госдума не исполнила 35 его решений. При этом суд признается, что у него нет возможности контролировать исполнение своих решений. Иск «детей ГУЛАГа» — это первый случай, когда одна из самых пострадавших категорий граждан, люди весьма преклонного возраста, решили взять исполнение постановления в свои руки, — высказался адвокат.

Истцами по этому процессу являются 23 человека преклонного возраста, потомки попавших под жерново сталинских репрессий в 30-х годах. Самому старшему истцу исполнилось 89 лет, младшему — 64 года.

Напомним, дети жертв сталинского террора намерены судиться с российским парламентом за жилплощадь, которая им положена в качестве компенсации за незаконное преследование их родных.