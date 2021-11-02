Николаевская область вошла в пилотный проект по модернизации технологии профессионального отбора. Специалисты службы занятости теперь будут пользоваться программным продуктом «Модель взаимодействия бизнеса и образования «Платформа «AREMA» при подборе кандидатов на вакансии.

Об этом директор областной службы занятости Дмитрий Оборонько написал на своей странице в Facebook.

АО «Укрпочта» будет одним из первых предприятий, которое подберет персонал с помощью новой методики службы занятости. С этой целью руководитель учреждения Егор Косоруков встретился с Дмитрием Оборонько.

Во время встречи руководитель областной службы занятости заявил, что в этом году для «Укрпочты» уже было подобрано более 120 работников, среди которых операторы почтовой связи, почтальоны, начальники отделов связи, менеджеры и водители.

— Работа службы занятости с использованием специализированных программных технологий будет направлена на эффективный подбор кадров в мобильные бригады «Укрпочты». При подборе кандидатов будут учтены не только профессиональные качества, но и личностные, — сказал Дмитрий Оборонько.

Егор Косоруков обратил внимание на то, что «Укрпочта» меняет подход к обслуживанию своих клиентов.

— Проект «Передвижное отделение акционерного общества «Укрпочта» нацелен на то, что в сельской местности часть стационарных отделений заменят передвижные пункты с мобильными бригадами, в состав которых будут входить начальники отделений, водители и почтальоны, — отметил Егор Косоруков.

Напомним, 22 сентября в Николаевском областном центре занятости состоялся нетворкинг, нацеленный на развитие энергоэффективности области.