Сегодня, 22 сентября, в Николаевском областном центре занятости состоялся нетворкинг, нацеленный на развитие энергоэффективности области.

Об этом сообщили в Николаевском ОЦЗ.

Первый заместитель городского головы Виталий Луков отметил, что это очень важное направление, которое необходимо развивать в городе.

— Скоро начнется отопительный сезон, и для города необходимо своевременно позаботиться о рациональном использовании энергии. Особенно с технологиями работы с оборудованием и материалами, которые доступны на украинском рынке. Служба занятости, как всегда, взяла на себя очень важную миссию — повышать компетентности работников в сфере энергоэффективности, — сказал Виталий Луков.

Во время мероприятия специалистом службы занятости было презентовано проект по продвижению энергоэффективности и имплантации Директивы ЕС об энергоэффективности в Украине. Дмитрий Оборонько, директор НОЦЗ, сделал акцент на том, что проект создан совместно службой занятости и GIZ Ukraine в сотрудничестве с мощными работодателями в сфере энергоэффективности ООО «С.I.T.E.K.», REHAU, ООО «Свитондел», ООО «Henkel Ukraine».

— Наше задание — это повысить компетенции работников, которые обеспечивают энергоснабжения в области с помощью центров профтехобразования службы занятости. Мы предлагаем нашим клиентам, за счет службы занятости, воспользоваться кратковременными образовательными программами по энергоэффективности. С одной стороны — это позволит повысить профессионализм наших клиентов и быстрее их трудоустроить, а с другой — будет способствовать энергосбережению в нашей области, — сказал Дмитрий Оборонько.

Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логинов и руководитель ЧАО «Николаевская ТЕЦ» Владимир Удод поделились своим взглядом на развития энергосбережения в городе.

Также на мероприятии были вручены удостоверения о повышении квалификации правил безопасного ведения работ во время эксплуатации отопительного оборудования. В этом году с помощью службы занятости более 300 операторов котельной повысят свою квалификацию перед началом отопительного сезона.

После презентации, мероприятие продолжилось в Николаевском городском центре занятости, где проходила мини-ярмарка вакансий для безработных, которые хотят трудоустроиться в секторе энергоэффективности. Там безработным предложили около 30-вакансий на ЧАО «Николаевская ТЕЦ».

Напомним, летом Николаевский областной центр занятости подписал меморандум о сотрудничестве с центром поддержки предпринимательства «Дія.Бизнес в Николаеве».