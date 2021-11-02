Перед местными властями стоит задача наращивать темпы вакцинации против COVID-19, чтобы ежедневное количество вакцинаций в стране достигло 350 тысяч.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время рабочей поездки на Винниччину, сообщает пресс-служба ОП.

— Есть конкретные задачи, которые на заседании Совета национальной безопасности и обороны были поставлены относительно количества вакцинаций в целом по Украине и были доведены до каждой области и каждого города. Общее количество – 350 тысяч вакцинаций в сутки. То есть за каждую неделю мы должны делать более двух миллионов (вакцинаций, – прим.), — сказал Кирилл Тимошенко.

По его словам, на прошлой неделе в один из дней были вакцинированы 317 тысяч человек, в то же время в другие дни количество прививок не превышало 300 тысяч.

— Есть еще что делать и есть что делать Виннице, ведь в Виннице должно делаться за день 14 тысяч вакцинаций. К сожалению, вчера было сделано только восемь тысяч, — заметил Кирилл Тимошенко.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины поставило задачу прививать против COVID-19 по 2,4 миллиона украинцев еженедельно до конца года. В Николаевской области еженедельно должны вакцинироваться 74 тысячи человек.