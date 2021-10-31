Министерство здравоохранения Украины поставило задачу прививать против COVID-19 по 2,4 миллиона украинцев еженедельно до конца года. В Николаевской области еженедельно должны вакцинироваться 74 тысячи человек.

Об этом в эфире программы «Диалог» рассказал глава областного управления здравоохранения Максим Безносенко.

По его словам, область на сегодняшний день выполняет поставленную задачу — в четверг был зафиксирован показатель 108% от необходимого количества сделанных прививок за неделю.

— Есть задача от Министерства здравоохранения вакцинировать по 2,4 миллиона украинцев каждую неделю. По Николаевской области — это 74 тысячи человек каждую неделю. Это задание поставлено до конца года. Мы в настоящее время его выполняем. Как я сказал, на 108% вчера (28 октября, — прим.). Открываем новые пункты вакцинации. Открыт пункт вакцинации на ж/д вокзале, в «Эпицентре». Изначально они не показывали эффект и количество вакцинации, но сейчас они работают достаточно эффективно, — рассказал Максим Безносенко.

Как сообщалось, в Николаевской области количество госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 и подозрением за неделю превышает допустимую норму почти в два раза. Сейчас этот показатель составляет 102,84 на 100 тысяч населения, допустимо — не более 60 на 100 тысяч населения.

По состоянию на 31 октября в Николаевской области выявлено 939 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них 448 в Николаеве.

В Украине за минувшие сутки, 30 октября, подтвердили 17 430 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях. В Николаевской области зафиксировано 939 случаев.