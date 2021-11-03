В Германии буду ужесточать ограничения для невакцинированных людей.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на заседании федерального исполнительного комитета ХДС, сообщает «Европейская правда», ссылаясь на SPIEGEL.

Меркель волнует рост числа инфицированных людей и увеличение числа заболевших в больницах.

На вопрос одного из членов совета ХДС, будет ли новый карантин, Меркель, как сообщается, ответила, что это вариант только для непривитых людей.

Из-за быстро растущего числа инфекций федеральная земля Саксония ранее объявила, что с 8 ноября введет в действие новый закон о защите от коронавируса. В документе определены новые правила использования масок и суровые меры для непривитых.

Закон больше не определяет количество инфицированных в качестве наиболее важного показателя, а ставит на первое место так называемую частоту госпитализаций.

Принимается во внимание уровень госпитализации за семь дней на 100 000 жителей. Единых федеральных предельных значений не существует.

Министры здравоохранения 16 федеральных земель обсудят ситуацию в четверг и пятницу.

Как сообщалось, в Чехии с 1 ноября посетители ресторанов и баров должны предъявлять при входе либо сертификат вакцинации от COVID-19, либо отрицательный результат теста на коронавирус или справку о перенесенном коронавирусном заболевании.