В Чехии с 1 ноября посетители ресторанов и баров должны предъявлять при входе либо сертификат вакцинации от COVID-19, либо отрицательный результат теста на коронавирус или справку о перенесенном коронавирусном заболевании.

Об этом информирует Radio Prague.

— С понедельника кафе, пабы и рестораны должны требовать от посетителей подтвердить, что они полностью вакцинированы против COVID-19 или имеют отрицательный результат теста на коронавирус, — говорится в сообщении.

Что касается результатов теста, то он должен быть проведен не более чем за 72 часа до похода в ресторан в случае ПЦР-теста и не более 24 часов - в случае быстрого антиген-теста.

Отмечается, что требование обслуживания клиентов только с сертификатом вакцинации, отрицательным результатом теста на коронавирус или справкой перенесенного заболевания вызвано намерением власти замедлить распространение коронавируса.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 2749 новых случаев заболевания COVID-19, что является наибольшим показателем роста с середины марта текущего года.

В то же время, как сообщает Radio Prague, около 400 чешских ресторанов и пабов уже заявили, что не намерены проверять у клиентов СOVID-паспорта. Соответствующее правительственное распоряжение в новосозданной инициативе «Chcípl PES — Откроем Чехию для нормальной жизни» считают противозаконным. Инициатива также планирует проведение протестных мероприятий относительно ограничений.

Как сообщалось, в Украине полиция будет проверять сертификаты про вакцинацию от коронавируса по QR-коду.