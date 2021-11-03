Вероятный премьер-министр Чехии Петр Фиала

Центристские и правоцентристские партии в Чешской Республике достигли соглашения о формировании коалиционного правительства без бывшего премьера Андрея Бабиша.

Об этом информирует Dnevnik.

Петр Фиала, председатель Гражданской демократической партии и вероятный будущий премьер-министр, сказал, что партии договорились о распределении государственных должностей, хотя он не упомянул отдельных кандидатов.

— Мы прошли долгие переговоры, которые длились весь день, но закончились успешно, — сказал Петр Фиала.

Партии, сгруппированные в две коалиции, получили 108 мест в нижней палате парламента, состоящей из 200 депутатов, на выборах 8 и 9 октября, победив действующего премьер-министра Андрея Бабиша, ключевые союзники которого не прошли в парламент.

Напомним, согласно Pandora Docs, Андрей Бабиш заплатил за замок на Лазурном побережье 22 миллиона долларов.