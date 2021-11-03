Центристские и правоцентристские партии в Чешской Республике достигли соглашения о формировании коалиционного правительства без бывшего премьера Андрея Бабиша.
Об этом информирует Dnevnik.
Петр Фиала, председатель Гражданской демократической партии и вероятный будущий премьер-министр, сказал, что партии договорились о распределении государственных должностей, хотя он не упомянул отдельных кандидатов.
— Мы прошли долгие переговоры, которые длились весь день, но закончились успешно, — сказал Петр Фиала.
Партии, сгруппированные в две коалиции, получили 108 мест в нижней палате парламента, состоящей из 200 депутатов, на выборах 8 и 9 октября, победив действующего премьер-министра Андрея Бабиша, ключевые союзники которого не прошли в парламент.
Напомним, согласно Pandora Docs, Андрей Бабиш заплатил за замок на Лазурном побережье 22 миллиона долларов.
|
Зе-пустышки: как легко навешать лапши на уши николаевцам на ₴4,7 миллиардаАртем Ильюк
|
Країна мрійСтанислав Мартиросов
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
Центристские и правоцентристские партии в Чешской Республике достигли соглашения о формировании коалиционного правительства без бывшего премьера Андрея Бабиша.
Об этом информирует Dnevnik.
Петр Фиала, председатель Гражданской демократической партии и вероятный будущий премьер-министр, сказал, что партии договорились о распределении государственных должностей, хотя он не упомянул отдельных кандидатов.
— Мы прошли долгие переговоры, которые длились весь день, но закончились успешно, — сказал Петр Фиала.
Партии, сгруппированные в две коалиции, получили 108 мест в нижней палате парламента, состоящей из 200 депутатов, на выборах 8 и 9 октября, победив действующего премьер-министра Андрея Бабиша, ключевые союзники которого не прошли в парламент.
Напомним, согласно Pandora Docs, Андрей Бабиш заплатил за замок на Лазурном побережье 22 миллиона долларов.