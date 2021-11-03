Бывшая нардепка Надежда Савченко, которую поймали с поддельным COVID-сертификатом в аэропорту Борисполь, вышла подбодрить антивакцинанаторов на митинге возле Верховной Рады.

О своей поддержке противников вакцинации экс-депутат сообщила на своей странице Facebook.

Надежда Савченко заявила, что всеми силами поддерживает протест и позицию всех пришедших на акцию в Киеве.

Через некоторое время она добавила, что «государство совершает преступление против собственного народа», «надругательство над правами человека» из-за того, что вынуждает людей сделать себе прививку против коронавируса и обезопасить свою жизнь.

Напомним, в столице Украины на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш антивакцинаторов.

Как сообщалось, министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что бывшему народному депутату Украины Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата.