В столице Украины на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш антивакцинаторов.
Об этом сообщает корреспондент «Украинской правды» с места происшествия.
Несмотря на дождь, к стенам парламента пришли несколько сотен человек, но люди еще подтягиваются. Акция началась в 8 утра.
Основные требования — отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и права людей.
Поддержку акции выразила экс-нардеп Надежда Савченко, несколько недель назад задержанная в аэропорту с фальшивым ковид-паспортом.
Позже участники акции заблокировали в нескольких местах правительственный квартал. Время от времени они ссорятся с полицией.
Ранее сообщалось, что гуманитарная комиссия Николаевского горсовета инициировала старт агитационной кампании в пользу вакцинации от коронавируса во всех учреждениях образования города.
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В столице Украины на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш антивакцинаторов.
Об этом сообщает корреспондент «Украинской правды» с места происшествия.
Несмотря на дождь, к стенам парламента пришли несколько сотен человек, но люди еще подтягиваются. Акция началась в 8 утра.
Основные требования — отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и права людей.
Поддержку акции выразила экс-нардеп Надежда Савченко, несколько недель назад задержанная в аэропорту с фальшивым ковид-паспортом.
Позже участники акции заблокировали в нескольких местах правительственный квартал. Время от времени они ссорятся с полицией.
Ранее сообщалось, что гуманитарная комиссия Николаевского горсовета инициировала старт агитационной кампании в пользу вакцинации от коронавируса во всех учреждениях образования города.