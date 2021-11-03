В столице Украины на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш антивакцинаторов.

Об этом сообщает корреспондент «Украинской правды» с места происшествия.

Несмотря на дождь, к стенам парламента пришли несколько сотен человек, но люди еще подтягиваются. Акция началась в 8 утра.

Основные требования — отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и права людей.

Поддержку акции выразила экс-нардеп Надежда Савченко, несколько недель назад задержанная в аэропорту с фальшивым ковид-паспортом.

Позже участники акции заблокировали в нескольких местах правительственный квартал. Время от времени они ссорятся с полицией.

Ранее сообщалось, что гуманитарная комиссия Николаевского горсовета инициировала старт агитационной кампании в пользу вакцинации от коронавируса во всех учреждениях образования города.