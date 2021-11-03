Гуманитарная комиссия Николаевского горсовета инициировала старт агитационной политики в пользу вакцинации от коронавируса во всех учреждениях образования города.

Вопрос обсудили во время комиссии во вторник, 2 ноября, пишут НикВести.

Перед этим главврач городской больницы №1 Мария Грачева рассказала о случаях госпитализации пациентов с поддельным сертификатом о вакцинации.

— Сегодняшняя волна значительно тяжелее чем та, которая была. Лежит больная, 80% легких поражены, она с купленным сертификатом. На сегодня у меня 224 или 225 больных, из них 200 на кислороде. Такого не было ни за первую, ни за вторую, ни за третью волну, — говорит Мария Грачева.

В ходе дискуссии член комиссии Николай Карцев предположил, что причина такого явления — недостаточное информирование населения о пользе вакцинации.

— Проблема в информационно-разъяснительной работе. Вы на передовой, вы работаете, как можете людей просвещаете, но этого недостаточно. Мы можем подумать, как нам это сделать, — сказал Николай Карцев.

Глава комиссии Анна Норд подала идею обратиться к николаевским учреждениям образования всех уровней для того, чтобы организовать массовую агитационную политику в этом направлении.

— Чтобы они начали собственные флешмобы и провели свою агитационную политику через детей, родителей, детские конкурсы, на классных часах. Я предлагаю дать от нашей комиссии Анне Владимировне (Лычко, — прим.) рекомендацию предоставить план такой информационной политики насчет необходимости вакцинации для того, чтобы мы преодолели коронавирус в нашем городе, — озвучила мысль Анна Норд.

Станислав Мартиросов возразил, что такие мероприятия не будут эффективны при отсутствии массовой государственной кампании по вакцинации.

— Силами нашего управления образования это очень сложно компенсировать. Я считаю, что информационная кампания нужна, она должна быть государственной. При всем уважении, информационную кампанию должны разрабатывать профессионалы, — заявил Станислав Мартиросов.

В ответ глава комиссии Анна Норд отметила, что ничего не мешает учителям проводить такие профилактические беседы в ходе классного часа и на уроках по основам здоровья.

Кроме того, она анонсировала съемки «реалити-шоу» про эпидемиологическую ситуацию в городе. Ими займется медиацентр Черноморского Национального университета имени Петра Могилы.

— На себя беру такую ответственность, мы привлечем свои медиаресурсы, свои студии и сможем сделать видеоролики. Я обращаюсь к нашим учреждениям здравоохранения с просьбой сотрудничать с нашей медиагруппой, мы это сделаем бесплатно, за счет университета. Сделать как реалити-шоу, хроники коронавируса, — добавила Анна Норд.

В результате было принято решение рекомендовать управлению образования, а также управлению молодежной политики стимулировать население получить прививку.

Напомним, комиссия Николаевского горсовета по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта обратится с просьбой заложить в бюджет 2022 года муниципальную надбавку сотрудникам медучреждений.