Комиссия Николаевского горсовета по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта обратится с просьбой заложить в бюджет 2022 года муниципальную надбавку сотрудникам медучреждений.

Об этом стало известно в ходе комиссии во вторник, 2 ноября, передает корреспондент НикВести.

Присутствующие заслушали доклад главного врача городской больницы №1 Марии Грачевой об эпидемиологической ситуации в ее заведении.

— Все больницы переполнены больными с ковидом, они нуждаются в кислороде. Койки загружены на более чем 80%. Было сделано все — 14 пунктов прививок в городе, обеспеченные вакциной на 100%, ежедневная сводка, мэр показывал, как он привился. Но мы имеем нацию, которая захотела поиграть в героя, это ее выбор, а не вина руководства управления охраны здоровья, — убеждена Мария Грачева.

По ее словам, медицинский персонал городской больницы работает с большой нагрузкой.

— Если еще месяц назад у меня кислорода уходило 600 литров на 270 коек, сегодня — 2 тонны в сутки. Мы не представляем, что будет завтра. Все точки доступа кислорода перегружены, — добавила врач.

Она выразила мнение, что за это работников стоит отблагодарить дополнительной денежной надбавкой.

Глава гуманитарной комиссии Анна Норд в ответ на это предложила обратиться к бюджетной комиссии, мэру Александру Сенкевичу и горсовету с просьбой заложить такую муниципальную надбавку в бюджет 2022 года.

— Нужно внести изменение в программу по охране здоровья и добавить туда муниципальную надбавку для медицинских работников. Обращаемся к департаменту финансов для того, чтобы они предложили нашей комиссии (размер выплаты, — прим.), а мы обратимся к врачам и управлению охраны здоровья, чтобы согласовать, подходит ли такой размер, — сказала Анна Норд.

Члены комиссии приняли решение единогласно.

Напомним, в октябре глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что Национальная служба здоровья Украины исправно выплачивает Николаевскому областному центру лечения инфекционных заболеваний средства по «ковидному» пакету.

После этого главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова опровергла его слова.