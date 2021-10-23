Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова опровергла слова главы МОЗ Виктора Ляшко о том, что НСЗУ осуществляет «ковидные» выплаты ее учреждению.

Об этом она сказала в комментарии НикВести.

По версии Светланы Федоровой, на октябрь между николаевской «инфекционкой» и НСЗУ не заключен даже соответствующий договор.

— За предыдущие месяцы при потребности на зарплату 5 миллионов 700 тысяч выплаты от 2 до 3 миллионов! При чем тут политика, если элементарно в минусах на одной лишь зарплате? НСЗУ банкротит инфекционные стационары, а местная власть этому очень рада и способствует, — заявила Светлана Федорова.

Она заявила, что местная власть демонстрирует некомпетентность в сложившейся на Николаевщине эпидемиологической ситуации.

— Очень хотелось бы услышать, какая конкретно политическая подоплека в том, что НСЗУ не покрывает даже потребности на зарплаты? А в том, что местная власть абсолютно импотентна при нынешней ситуации (даже ТБЧС не собрали!) — у власти местной всё отлично: и мест в стационарах хватает, и лекарств в больницах и кислорода! Это тоже политика? Люди хотят и имеют право лечиться! А это право в нашей области заблокировала местная власть, — считает главврач.

Светлана Федорова также предупредила, что в дальнейшем обстановка с больными коронавирусом в Николаевской области будет ухудшаться.

— Мои слова на сессии, что пройдет три недели и будет очень напряженно и критично, нужно срочно решать сейчас по местам, по противодействию, вызвали лишь ухмылки главы облсовета и ОГА и они заблокировали предложенную мною программу действий! Прошло три недели. Всё сбылось. Дальше будет хуже. В конце концов, может власть в области проснуться?! — добавила медик.

Напомним, свою позицию касательно данного вопроса Виктор Ляшко озвучил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» вчера, 22 октября.