Артем Ильюк

Депутат Николаевского городского совета Артем Ильюк, который проработал в парламенте два созыва, возмутился, что николаевские «слуги народа», представляя монобольшинство, при рассмотрении проекта государственного бюджета на 2022 год не отстояли в Верховной Раде свои же правки, которые предусматривали выделение на Николаевскую области 4,7 миллиардов гривен.

Об этом глава фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевском горсовете написал в своем блоге на НикВести.

Артем Ильюк рассказал, что николаевские нардепы подали 32 предложения на общую сумму в 4 миллиарда 796 миллионов гривен. Эти деньги должны была попасть в Николаевскую область в следующем году на больницы, развитие образования и культуры, новый общественный транспорт. Однако все эти правки были провалены.

«Ещё на этапе их рассмотрения в бюджетном комитете, все правки отклонили. За исключением одной. Её якобы «частично учли». Что именно имеется в виду под этой формулировкой – неизвестно. Но! Имея опыт работы в Раде я точно знаю: заключение бюджетного комитета ещё не означает, что предложение депутата не учтут. Если депутат по-настоящему хочет добиться выделения средств на решение проблем в своём округе и области, то каждую копейку нужно отстоять в сессионном зале. Когда ты в оппозиции – это тяжело. Но когда ты в монобольшинстве», - написал Артем Ильюк.

При этом, он привел в пример парламентариев из «ОПЗЖ», которые в сессионном зале Рады боролись за свои предложения в бюджет 2022 года.

«Николаевские «слуги народа», имея за плечами поддержку монобольшинства в Раде, вчера просто промолчали. Кто-то просто не пришёл на заседание. А кто-то решил не высовываться, не отстаивать свои предложения, не бороться за интересы Николаевской области. Я напомню: в Раде от нашей области 9 «слуг». Глава их фракции – из Николаева. Итоги вчерашнего заседания Рады – это показатель тотальной бесполезности николаевских нардепов», - считает политик.

Он рассказал, на что, в частности, могли пойти эти деньги в общей сумме 4,7 миллиарда гривен:

402 миллиона гривен – на повышение зарплат медикам и учителям

127 миллионов гривен – на поддержку больниц

450 миллионов гривен – строительство новых ДЮСШ

138 миллионов гривен – строительство троллейбусной линии в Корабельном районе

395 миллионов гривен – реконструкция николаевского ДК «Молодёжный»

435 миллионов гривен – на ремонт школ и детсадов в Николаеве.

«Это и многое другое сегодня «не дошло» в Николаевскую область благодаря работе «слуг народа». Вывод один: все эти правки были внесены для отвода глаз. Так сказать, пустышки. Как и те, за кого на выборах отдали свои голоса николаевцы», - подытожил Артем Ильюк.

Как известно, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасичный, который является членом бюджетного комитета Верховной Рады, рассказал, когда примут Госбюджет-2022 и что будет с поправками николаевских «слуг народа».

Ранее в материале НикВести «Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины» рассказывалось, какие поправки в главный финансовый документ страны внесли народные депутаты Украины, представляющие в парламенте интересы жителей Николаевской области.