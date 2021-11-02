Окончательную редакцию проекта Государственного бюджета Украины на 2022 год с поправками по Николаевской области парламент рассмотрит через две недели.

Об этом в комментарии НикВести рассказал народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасичный.

Нардеп указал, что в течение двух недель Кабинет Министров подготовит новую таблицу с выводами и предложениями по проекту Госбюджета-2022, после чего законопроект будет вынесен на голосование в целом.

— Бюджет принимается по особенной процедуре – в три этапа. Сейчас мы приняли постановление о выводах и предложениях к проекту Государственного бюджета Украины на 2022 год. Таким образом, это второй этап. Сейчас Кабмин должен отработать выводы и предложения, после чего предоставить нам новую таблицу для того, чтобы принять закон в целом. Это минимум две недели. Мы посмотрим таблицу и уже тогда будем отстаивать те или иные предложения. Большинство поправок, которые касаются как раз Николаевской области, учтены частично, и те, о которых мы говорили на «Битві за місто». Поэтому мы ещё будем работать над этими предложениями и будем определяться. Так что, это ещё не окончательна редакция закону о Государственном бюджете, – рассказал Александр Пасичный.

Ранее в материале НикВести «Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины» рассказывалось, какие поправки в главный финансовый документ страны внесли народные депутаты Украины, представляющие в парламенте интересы жителей Николаевской области.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» внес поправку в проект Госбюджета-2022 о выделении 320 миллионов гривен на покупку трамваев для Николаева.

Народный депутат от «Слуги народа» Максим Дырдин также внёс поправку, которой предложил выделить из госбюджета 25 миллионов гривен на очистку реки Синюха.

В свою очередь народный депутат Александр Гайду предложил направить 395 миллионов гривен на реконструкцию ДК «Молодежный» и 116 миллионов гривен на ремонт Широкобальского моста в Николаеве.

В то же время, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасичный предложил внести 20 поправок в законопроект о Госбюджете-2022.

Помимо этого, их однопартиец Даниил Гетманцев внес поправку, которой предложил сократить финансирование Николаевской облгосадминистрации на 24 миллиона 809 тысяч гривен.