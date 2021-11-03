Реабилитация бывшего президента Украины Леонида Кравчука идет хорошо, он вновь способен разговаривать и вести осмысленную беседу.

Об этом на канале «Украина 24» заявил его друг.

По словам президентского знакомого, тот полностью вернется в норму течении нескольких месяцев и сможет принимать участие в заседаниях ТКГ.

— Он начал говорить, интересуется событиями в Украине — что там пандемия, что происходит... Дай Бог, месяц-два-три и все будет полностью хорошо, — объяснил близкий к Леониду Кравчуку журналист.

Напомним, в июле сообщалось, что 87-летний Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.