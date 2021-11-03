Реабилитация бывшего президента Украины Леонида Кравчука идет хорошо, он вновь способен разговаривать и вести осмысленную беседу.
Об этом на канале «Украина 24» заявил его друг.
По словам президентского знакомого, тот полностью вернется в норму течении нескольких месяцев и сможет принимать участие в заседаниях ТКГ.
— Он начал говорить, интересуется событиями в Украине — что там пандемия, что происходит... Дай Бог, месяц-два-три и все будет полностью хорошо, — объяснил близкий к Леониду Кравчуку журналист.
Напомним, в июле сообщалось, что 87-летний Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.
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Реабилитация бывшего президента Украины Леонида Кравчука идет хорошо, он вновь способен разговаривать и вести осмысленную беседу.
Об этом на канале «Украина 24» заявил его друг.
По словам президентского знакомого, тот полностью вернется в норму течении нескольких месяцев и сможет принимать участие в заседаниях ТКГ.
— Он начал говорить, интересуется событиями в Украине — что там пандемия, что происходит... Дай Бог, месяц-два-три и все будет полностью хорошо, — объяснил близкий к Леониду Кравчуку журналист.
Напомним, в июле сообщалось, что 87-летний Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.