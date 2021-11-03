Запуск российского газопровода «Северный поток-2» может затянуться до мая 2022 года, если регуляторы используют все возможное время для одобрения проекта.

Об этом пишет Экономическая правда.

— Ввод в эксплуатацию газопровода может затянуться на несколько месяцев. Если регуляторы захотят использовать все время, отведенное на рассмотрение проекта, его могут одобрить не раньше 8 мая 2022 года, — отмечает агентство.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки по газопроводу «Северный поток — 2» может начаться «на следующий день» после одобрения проекта.

Отмечается, что Федеральное сетевое агентство Германии должно выпустить проект решения о сертификации до 8 января, после чего его передадут в Еврокомиссию. Эксперты должны оценить, соответствует ли газопровод рыночным правилам ЕС, запрещающим одной компании быть одновременно и владельцем трубопровода, и поставщиком газа.

В начале октября депутаты Европарламента усомнились в соответствии «Северного потока — 2» этому правилу и направили соответствующее письмо комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон. Bloomberg пишет, что решение комиссии не может остановить проект, но может задержать его одобрение.

Напомним, к Украине в борьбе с запуском российского газопровода «Северный поток-2», помимо Польши и стран Балтии присоединилась Дания.