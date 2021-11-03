Квартиры жильцов трех домов по Заводской, 35 могут выкупить в следующем за средства городского бюджета Николаева.

Об этом рассказал первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков на заседании рабочей группы по отселению жителей домов на улице Заводская, 35, пишут НикВести.

По его словам такой вариант предусматривается программой развития промышленных зон Заводского района до 2023 года, которую в конце года вынесут на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.

Он отметил, что программу будут рассматривать до голосования за бюджет города на 2022 год. Решающее слово останется за депутатами — именно они определят, выделять ли деньги из бюджета на выкуп квартир.

— Для того, чтобы полностью выкупить квартиры граждан, нужна программа. Программ до 1 декабря будет вынесена в зал. Это будет до принятия бюджета на следующий год или в этот же день до голосования за бюджет. В программе будут просчитаны деньги, которые нужны для этого. Таким образом все в руках депутатского корпуса — сколько на это нужно — 100 или 200 миллионов гривен. Это все в программе будет просчитано. Почему программа в Департаменте финансов — чтобы они определили по сегодняшней стоимости жилья приблизительно сколько нужно денег для обеспечения выкупа, — сказал Виталий Луков.

Напомним, что 24 сентября 2019 года в Николаеве состоялось открытие зернового терминала корейской компании Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту.

Posco International (штаб-квартира — Сеул) — одна из крупнейших корейских торговых корпораций, торговое подразделение южнокорейского сталелитейного конгломерата POSCO. Развивает бизнес в трех основных сегментах: международная торговля, развитие добычи сырья и менеджмент проектов.

Мощности элеваторного комплекса составляют 142 тысячи тонн. Зерновой терминал «НКХП» имеет 3 линии и 5 точек приема автотранспорта, мощностью приемки 7 200 тонн в сутки. Одновременная разгрузка — 14 железнодорожных вагонов, 6 800 т/сутки.

Во время открытия отмечалось, что открытие зернового терминала даст Николаеву 200 высокооплачиваемых рабочих мест, а также будет пополнять государственный и местные бюджеты налогами.

Как сообщалось, вечером 21 июля жители домов по улице Заводской собрались на акцию протеста в районе предприятия «НКХП» Зерновой терминал. Люди перекрыли дорогу, ведущую в порт.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич вчера, 22 июня, заявил, что в Николаеве на сегодня нет возможности отселить жителей дома по улице Заводской, 35.

Гипотетический (его еще на разработали — прим.) инвестпроект предполагал передачу с домами в промзоне на Заводской и часть земли под детским садиком частному бизнесу, который взамен построит новое жилье. Но возникла сложность, поскольку детский садик находится в собственности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а ГПЗКУ из-за судебных процессов запрещено отчуждение имущества.

Ранее жители выступили на исполкоме с требованием дать им новое жилье, так как под их окнами идет строительство зерновой галереи Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, в противном случае они будут устраивать акции протестов.

Также данный вопрос поднимался на заседании градостроительного совета, где мэрии было рекомендовано принять меры по отселению жителей 3 домов в связи с расширением порта.

Руководство филиала Posco International считает, что решение проблемы с отселением жителей дома по улице Заводской, 35, которые возмущены соседством с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов, а также падением стоимости их жилья из-за расширения порта, кроется в общих усилиях горсовета, облгосадминистрации и Кабмина для создания нового инвестпроекта.