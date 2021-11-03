В Беларуси признали экстремистским формированием и запретили деятельность на территории страны интернет-ресурсы «Белсата».

Об этом сообщило МВД Беларуси в своем официальном Telegram-канале, пишет Европейская правда.

— Решением Министерства внутренних дел признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов «Белсата», — говорится в сообщении.

В список интернет-ресурсов включили сайт «Белсата», Youtube-канал, а также все аккаунты в социальных сетях. В МВД добавили, что обновили перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

В Беларуси можно привлечь к уголовной ответственности за участие в деятельности экстремистских группировок и даже за подписку на соответствующие Telegram-каналы.

Напомним, ранее польский телеканал «Белсат» получил в свое распоряжение видеозаписи массовых избиений и пыток в колониях РФ, массив добытой информации достигает 40 ГБ.