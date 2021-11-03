В Instagram официальный аккаунт «правительства» Севастополя оказался заблокированным без возможности восстановления.

Блокировка связана с «чрезмерной активностью» в комментариях, пишет Интерфакс.

— Мы потеряли больше 10 тысяч подписчиков, которые в любой день и в любое время могли нам написать, обратиться за помощью или какими-то разъяснениями, — пожаловалась журналистам руководитель «управления информполитики правительства» города Ирина Юхина.

По ее словам, соцсеть сочла чрезмерной активностью много ответов на комментарии пользователей. Решено завести новую страницу, добавила Юхина.

Напомним, в сентябре Кабмин внес на рассмотрение СНБО пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к незаконному сооружению Керченского моста, организации сообщения временно оккупированного Крыма с территорией РФ и перепланировке парков и объектов культурного наследия в Севастополе.