Двое оппозиционных политиков из Грузии отказались от приема пищи, пока экс-президента Михеила Саакашвили не госпитализируют в больницу за пределами тюрьмы.

Об этом передают «Новости-Грузия».

Глава соперничающей с властью партии «Дроа» Элена Хоштария заявила, что будет бить только воду, пока Саакашвили не окажется в безопасности.

— Я решила объявить голодовку здесь, в парламенте, как в учреждении, которого не существует, которое я не признаю, и в котором я отказалась работать, я буду голодать здесь до тех пор, пока Саакашвили не доставят в гражданскую клинику, — из слов депутатки парламента.

На идентичный шаг пошел кандидат в депутаты от политсилы «Стратегия Агмашенебели» Ираклий Гогуадзе, который заявил, что голодать будет перед парламентом на виду у своих соотечественников.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили повторила, что никогда не помилует бывшего грузинского лидера Михеила Саакашвили