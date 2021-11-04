Министерство здравоохранения подтвердило, что в Закарпатской области 12-летний ребенок получил паралич I типа. После этого случая еще у четырех детей в Закарпатье выявили полиомиелит – все они не имели плановых прививок от полиовируса.
Главный эпидемиолог области Виктория Тимчик в комментарии BBC News Украина сообщила, что речь идет о двух разных очагах, где выявили случаи инфицирования полиовирусом. Один из них связан с недавней вспышкой болезни в Ровенской области.
Первый случай инфицирования зафиксировали у 12-летней девочки из Тячевского района Закарпатской области, второй очаг не называют по этическим соображениям. Медики говорят, что его локализовали.
У четырех детей, которые имели контакты с инфицированным ребенком из Ровенской области, подтвердили полиовирус ІІ типа. Врачи не сообщают, когда и как дети из Закарпатья контактировали с ребенком из Ровенской области. От вакцинации их родители отказались по религиозным убеждениям, как и в случае в Ровенской области.
По информации Виктории Тимчик, за медицинской помощью родители детей не обращалис. Пока дети находятся дома под контролем семейного врача.
По словам директора Департамента здравоохранения ОГА Анатолия Пшеничного, в Закарпатье показатель вакцинированных от полиомиелита детей составляет 49% и он растет.
Напомним, днями ранее сообщалось, что в Закарпатской области у 12-летней девочки диагностировали полиомиелит. Ребенок госпитализирован. В семье есть также еще двое детей, которые невакцинированны.
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Министерство здравоохранения подтвердило, что в Закарпатской области 12-летний ребенок получил паралич I типа. После этого случая еще у четырех детей в Закарпатье выявили полиомиелит – все они не имели плановых прививок от полиовируса.
Главный эпидемиолог области Виктория Тимчик в комментарии BBC News Украина сообщила, что речь идет о двух разных очагах, где выявили случаи инфицирования полиовирусом. Один из них связан с недавней вспышкой болезни в Ровенской области.
Первый случай инфицирования зафиксировали у 12-летней девочки из Тячевского района Закарпатской области, второй очаг не называют по этическим соображениям. Медики говорят, что его локализовали.
У четырех детей, которые имели контакты с инфицированным ребенком из Ровенской области, подтвердили полиовирус ІІ типа. Врачи не сообщают, когда и как дети из Закарпатья контактировали с ребенком из Ровенской области. От вакцинации их родители отказались по религиозным убеждениям, как и в случае в Ровенской области.
По информации Виктории Тимчик, за медицинской помощью родители детей не обращалис. Пока дети находятся дома под контролем семейного врача.
По словам директора Департамента здравоохранения ОГА Анатолия Пшеничного, в Закарпатье показатель вакцинированных от полиомиелита детей составляет 49% и он растет.
Напомним, днями ранее сообщалось, что в Закарпатской области у 12-летней девочки диагностировали полиомиелит. Ребенок госпитализирован. В семье есть также еще двое детей, которые невакцинированны.