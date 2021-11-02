В Закарпатской области у 12-летней девочки диагностировали полиомиелит. Ребенок госпитализирован. В семье есть еще двое детей, тоже невакцинированные.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Как рассказала заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы Вера Соловьева, у девочки развился паралич, у нее парализовало ногу.

— Началось все с кишечных расстройств, при чем кишечные расстройства были у всех детей в семье. Позже у ребенка развились паралич, общая слабость, диагностирован острый дряблый паралич. Были взяты пробы, через три недели мы получили положительный результат на полиовирус в двух пробах. Предварительный результат, что это полиовирус из вакцинных штаммов, — отметила Вера Соловьева.

Напомним, в начале октября в Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2).

При этом стало известно, что Николаевская база специального медицинского снабжения не использовала 14 тысяч 79 доз французской вакцины для профилактики полиомиелита «Имовакс Полио», закупленных государством в 2019-2020 годах. Стоимость этих вакцин составляет 832 тысячи гривен.