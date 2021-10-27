Николаевская база специального медицинского снабжения не использовала вакцины для профилактики различных заболеваний, закупленные государством в 2019-2020 годах, на 1 миллион 480 тысяч 675 гривен.

Об этом свидетельствуют данные аудита, проведенного Счетной палатой Украины, пишут НикВести.

Как сообщалось, 13 октября областным государственным администрациям направили письма за подписью члена Счетной палаты Василия Невидомого, в приложениях к которым имеется перечень списанных препаратов. Счетная палата запросила информацию о причинах неиспользования препаратов до завершения срока годности, а также количестве утилизированных лекарственных средств, закупленных за счет государственного бюджета.

Всего было не использовано до окончания срока годности 37 тысяч 630 доз препаратов для профилактики туберкулеза, полиомиелита, коклюша, паротита, краснухи, кори, дифтерии, столбняка, гепатита В и гемофильной инфекции.

Вакцины были закуплены за средства госбюджета в рамках договоров с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ. Препараты распределялись в 2019-2020 годах по регионам Украины согласно приказам Министерства здравоохранения.

Больше всего подлежат списанию французские вакцины для профилактики полиомиелита «Имовакс Полио» — 14 тысяч 79 доз на 832 тысячи гривен.

Среди прочего также 6 тысяч 457 доз индийской вакцины для профилактики гемофильной инфекции — на 358,7 тысячи гривен.

На 178,2 тысячи гривен не использовали препарат «Приорикс» — бельгийской вакцины для профилактики кори, паротита и краснухи (1 тысяча 350 доз).

3 тысячи 783 дозы списали вакцины «Эувакс» от гепатита В корейского производства — на 63,9 тысячи гривен.

Отметим, что препараты были поставлены в конце 2019-начале 2020 года, а их срок годности истек во второй половине 2021 года.

Напомним, Николаевская областная детская клиническая больница списала 5 препаратов, полученных от государства в 2019-2021 годах, на общую сумму 1 миллион 354 тысячи 146 гривен.

Также сообщалось, что областной центр онкологии списал медикаменты на сумму в 731 тысячу 867 гривен 69 копеек, закупленные государством в 2019-2020 годах.