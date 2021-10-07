В Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2).

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что родители по религиозным убеждениям сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами.

Первые симптомы у малыша проявились 1 сентября, а уже 3 сентября ребенок попал в больницу с парезом нижних конечностей.

Система здравоохранения и эпидемиологического надзора сработала по протоколу и международным стандартам: случай зарегистрировали как подозрение на полио — острый вялый паралич и обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств.

В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов Национального Центра общественного здоровья Минздрава Украины, областного Центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины. Они осуществляют первоочередные работы по реагированию на эпидугрозы: поиск контактных лиц, сбор и анализы их биоматериалов, детальное изучение обстоятельств дела и тому подобное.

Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего — через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Ранее сообщалось, что в Николаеве количество детей, у которых фиксируются случаи заражения COVID-19, увеличилось в 3-5 раз в сравнении с осенью прошлого года.