В Николаеве количество детей, у которых фиксируются случаи заражения COVID-19, увеличилось в 3-5 раз в сравнении с осенью прошлого года.

Об этом сообщила начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай в комментарии телеканалу МАРТ.

Горздрав проанализировал статистику заболеваемости в сентябре-октябре 2020 года и в сентябре-октябре 2021.

— Мы анализируем показатели подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в сентябре-октябре прошлого года и сентябре-октябре в этом году. К сожалению, дети болеют чаще. Если сравнить таблицы, то в прошлом году количество детей, которые заболевали ежедневно, было от 2 до 7, в этом году — от 8 до 22 ежедневно за тот же период. Сразу видно, что количество детей, которые болеют COVID-19, больше в 3-4 раза, какие-то дни в 5 раз, — рассказала Ирина Шамрай.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской области превышен больше чем в 3,5 раза.

За прошедшую среду, 6 октября, в Николаевской области зафиксировано 236 новых случаев коронавируса.

Отметим, в настоящее время Николаевская областная клиническая больница принимает детей, больных коронавирусом, как из области, так из Николаева. В случае необходимости будет принято решение о том, чтобы развернуть дополнительные койки в Городской детской больнице №2.