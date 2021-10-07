За прошедшую среду, 6 октября, в Николаевской области зафиксировано 236 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 75689 (+236) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 47435 (+135);

Первомайск — 3615 (+2);

Южноукраинск — 2174 (+17);

Вознесенск — 1940 (+1);

Очаков — 1388.

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 81 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2506 (+6) работника учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 115, всего — 70714. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1990, за сутки — 5.

По состоянию на утро 3 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 764 человека.

Днем ранее количество заболевших держалось на уровне выше 300 случаев в день.