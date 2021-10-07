За прошедшую среду, 6 октября, в Николаевской области зафиксировано 236 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 75689 (+236) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 81 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2506 (+6) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 115, всего — 70714. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1990, за сутки — 5.
По состоянию на утро 3 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 764 человека.
Днем ранее количество заболевших держалось на уровне выше 300 случаев в день.
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За прошедшую среду, 6 октября, в Николаевской области зафиксировано 236 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 75689 (+236) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 81 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2506 (+6) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 115, всего — 70714. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1990, за сутки — 5.
По состоянию на утро 3 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 764 человека.
Днем ранее количество заболевших держалось на уровне выше 300 случаев в день.