По состоянию на утро 28 сентября «Николаевская областная детская клиническая больница», которую определили, как больницу первой волны для лечения детей больных коронавирусом, заполнена на 98%. На сегодняшний день там лечатся 49 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19, всего развернуто 50 койко-мест.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Как рассказал в комментарии НикВести заместитель начальника городского управления здравоохранения Виктор Фаюк, в настоящее время еще не принято решение о том, чтобы развернуть дополнительные места для лечения детей, больных COVID-19, в Городской детской больнице №2.
— Для лечения COVID у детей определена Николаевская областная клиническая больница. В случае необходимости, если будет такая ситуация, то будут приняты соответствующие решения исполнителями работ областного уровня, городского, государственного относительно возможного включения Городской детской больницы №2. Однако такое решение на сегодняшний день еще не принято. Как только такое решение будет, мы готовы развернуть (дополнительные койко-места, — прим.), заключить «ковидный» пакет (услуг по лечению больных, — прим.) с НСЗУ и предоставлять медицинскую помощь, — рассказал Виктор Фаюк.
Стоит отметить, что на сегодняшний день «Николаевская областная детская клиническая больница» принимает детей больных коронавирусом, как из области, так из Николаева.
— На сегодняшний день, дети, которые обращаются в Городскую детскую больницу №2 или были доставлены «скорой», обследуют на COVID при помощи быстрых тестов. Если тест отрицательный, то такие пациенты остаются в этой больнице. Если тест положительный, то пациент направляется в Областную детскую клиническую больницу, — пояснил Виктор Фаюк.
Виктор Фаюк отметил, что сегодня у детей течение коронавирусной болезни происходит несколько тяжелее, чем в прошлом году. Увеличилось и количество инфицированных детей из-за контагиозности циркулирующего штамма «Дельта».
— Протекает тяжелее, чем ранее (в сравнении с прошлым годом). Штамм «Дельта» более контагиозный (заразнее, — прим.), поражает больше пациентов и переносится детьми немного тяжелее, чем обычный (предыдущие штаммы COVID, — прим.). Поэтому, увеличивается уровень госпитализации детей, поскольку есть для этого показания, — добавил Виктор Фаюк.
Как сообщалось, по состоянию на 28 сентября в Николаевской области выявлено 106 новых подтвержденных случаев COVID-19.
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По состоянию на утро 28 сентября «Николаевская областная детская клиническая больница», которую определили, как больницу первой волны для лечения детей больных коронавирусом, заполнена на 98%. На сегодняшний день там лечатся 49 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19, всего развернуто 50 койко-мест.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Как рассказал в комментарии НикВести заместитель начальника городского управления здравоохранения Виктор Фаюк, в настоящее время еще не принято решение о том, чтобы развернуть дополнительные места для лечения детей, больных COVID-19, в Городской детской больнице №2.
— Для лечения COVID у детей определена Николаевская областная клиническая больница. В случае необходимости, если будет такая ситуация, то будут приняты соответствующие решения исполнителями работ областного уровня, городского, государственного относительно возможного включения Городской детской больницы №2. Однако такое решение на сегодняшний день еще не принято. Как только такое решение будет, мы готовы развернуть (дополнительные койко-места, — прим.), заключить «ковидный» пакет (услуг по лечению больных, — прим.) с НСЗУ и предоставлять медицинскую помощь, — рассказал Виктор Фаюк.
Стоит отметить, что на сегодняшний день «Николаевская областная детская клиническая больница» принимает детей больных коронавирусом, как из области, так из Николаева.
— На сегодняшний день, дети, которые обращаются в Городскую детскую больницу №2 или были доставлены «скорой», обследуют на COVID при помощи быстрых тестов. Если тест отрицательный, то такие пациенты остаются в этой больнице. Если тест положительный, то пациент направляется в Областную детскую клиническую больницу, — пояснил Виктор Фаюк.
Виктор Фаюк отметил, что сегодня у детей течение коронавирусной болезни происходит несколько тяжелее, чем в прошлом году. Увеличилось и количество инфицированных детей из-за контагиозности циркулирующего штамма «Дельта».
— Протекает тяжелее, чем ранее (в сравнении с прошлым годом). Штамм «Дельта» более контагиозный (заразнее, — прим.), поражает больше пациентов и переносится детьми немного тяжелее, чем обычный (предыдущие штаммы COVID, — прим.). Поэтому, увеличивается уровень госпитализации детей, поскольку есть для этого показания, — добавил Виктор Фаюк.
Как сообщалось, по состоянию на 28 сентября в Николаевской области выявлено 106 новых подтвержденных случаев COVID-19.