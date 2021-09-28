По состоянию на 28 сентября в Николаевской области выявлено 106 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 73 242 (+106) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 58 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2465 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 66, всего — 69721. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1943, за сутки — 5.
По состоянию на утро 28 сентября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 456 человек.
Ранее сообщалось, что 27 сентября Николаевщина получила поставку лекарств против COVID-19. Девять больниц Николаева и области получат 530 доз «Bamlanivimab» и 1060 «Еtesivimab», помогающие организму человека бороться с болезнью.
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По состоянию на 28 сентября в Николаевской области выявлено 106 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 73 242 (+106) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 58 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2465 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 66, всего — 69721. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1943, за сутки — 5.
По состоянию на утро 28 сентября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 456 человек.
Ранее сообщалось, что 27 сентября Николаевщина получила поставку лекарств против COVID-19. Девять больниц Николаева и области получат 530 доз «Bamlanivimab» и 1060 «Еtesivimab», помогающие организму человека бороться с болезнью.