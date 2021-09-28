По состоянию на 28 сентября в Николаевской области выявлено 106 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 73 242 (+106) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 46065 (+38);

Первомайск — 3430 (+7);

Южноукраинск — 2104 (+2);

Вознесенск — 1901;

Очаков — 1354 (+1).

На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 58 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2465 (+1) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 66, всего — 69721. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1943, за сутки — 5.

По состоянию на утро 28 сентября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 456 человек.

Ранее сообщалось, что 27 сентября Николаевщина получила поставку лекарств против COVID-19. Девять больниц Николаева и области получат 530 доз «Bamlanivimab» и 1060 «Еtesivimab», помогающие организму человека бороться с болезнью.