27 сентября Николаевщина получила поставку лекарств против COVID-19. Девять больниц Николаева и области получат 530 доз «Bamlanivimab» и 1060 «Еtesivimab», помогающие организму человека бороться с болезнью.

Об этом сообщает «Суспільне: Миколаїв».

Лекарства прибыли в 15:10 в областную базу специального медицинского снабжения. Медикаменты хранят в специальном холодильнике, внутри которого температура плюс пять градусов. Норма для хранения таких лекарств составляет от двух до восьми градусов тепла.

— Это лекарства, которые блокируют ковид и помогают организму бороться с этой болезнью. «Связывают» его, грубо говоря. Лекарство в своем составе имеют моноклональные антитела, которые блокируют и имплицируют вирус COVID-19, — рассказл исполняющий обязанности начальника Николаевского областного управления здравоохранения Олег Бабин.

Препараты Bamlanivimab и Еtesivimab — гуманитарный груз из США от благотворительной организации Direct Relief. Инициировал получение помощи Благотворительный фонд Евгения Пивоварова.

Содержимое флакона 20 миллилитров. Эти лекарства используются в комбинации один к двум.

— В таком случае они действуют именно на мембрану вируса и способствуют тому, чтобы он не мог размножаться дальше. То есть это приводит к тому, что люди переживают коронавирусную болезнь без тяжелых последствий, — отмечает директор фонда Анастасия Пивоварова.

Медикаменты получат девять больниц Николаева, Первомайска и Вознесенска. Поставлять их в учреждения планируют сегодня, 28 сентября.

Ранее стало известно, что Украина в рамках сотрудничества с правительством США получит инновационные лекарства против COVID-19. В ближайшее время они поступят в виде гуманитарной помощи, эквивалент которой составляет 20 миллионов долларов.