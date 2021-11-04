В Украине 3 ноября сделали 299 272 прививки против коронавируса. Первую дозу получили 212 968 человек, а 86 304 полностью вакцинировались, то есть получили две дозы.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вакцинацию осуществляли 1082 мобильные бригады, 3254 пункта прививки и 421 центр вакцинации.

Прививки делали тремя препаратами: Pfizer (Comirnaty) — 134 768 прививок, Sinovac (CoronaVac) — 131 489 и AstraZeneca — 33 015.

Всего с начала массовой вакцинации против COVID-19 в Украине сделали 18 578 609 прививок. Первую дозу получили 10 895 718 человек, а полностью вакцинировались — 7 682 891.

Напомним, что за последние сутки, 3 ноября, в Украине зарегистрировали 27 тысяч 377 новых случаев коронавирусного заболевания.