За последние сутки, 3 ноября, в Украине зарегистрировали 27 тысяч 377 новых случаев коронавирусного заболевания.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За сутки зафиксировано 699 смертей, госпитализаций — 5472, выздоровлений — 12 464.
Больше всего новых случаев в Днепропетровской (+2254), Одесской (+1899), Харьковской (+1656) областях, Киеве (+1836).
За все время пандемии в стране заболели 3 006 463 человека, выздоровели — 2 479 138, летальных случаев — 70 146.
Напомним, в Херсонской области в течение двух дней наблюдается постепенное снижение показателей заболеваемости COVID-19.
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За последние сутки, 3 ноября, в Украине зарегистрировали 27 тысяч 377 новых случаев коронавирусного заболевания.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За сутки зафиксировано 699 смертей, госпитализаций — 5472, выздоровлений — 12 464.
Больше всего новых случаев в Днепропетровской (+2254), Одесской (+1899), Харьковской (+1656) областях, Киеве (+1836).
За все время пандемии в стране заболели 3 006 463 человека, выздоровели — 2 479 138, летальных случаев — 70 146.
Напомним, в Херсонской области в течение двух дней наблюдается постепенное снижение показателей заболеваемости COVID-19.