За последние сутки, 3 ноября, в Украине зарегистрировали 27 тысяч 377 новых случаев коронавирусного заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За сутки зафиксировано 699 смертей, госпитализаций — 5472, выздоровлений — 12 464.

Больше всего новых случаев в Днепропетровской (+2254), Одесской (+1899), Харьковской (+1656) областях, Киеве (+1836).

За все время пандемии в стране заболели 3 006 463 человека, выздоровели — 2 479 138, летальных случаев — 70 146.

Напомним, в Херсонской области в течение двух дней наблюдается постепенное снижение показателей заболеваемости COVID-19.