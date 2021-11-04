В Херсонской области в течение двух дней наблюдается постепенное снижение показателей заболеваемости COVID-19, но новая волна неизбежна, поэтому вакцинацию нужно продолжать.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач области Юрий Ромаскевич во время круглого стола, пишет Укринформ.

— У нас уже два дня мы имеем постепенное, но снижение показателей заболеваемости. Мы первые вошли в эту волну, и мы начинаем из нее первые выходить... Проходит уже третья волна, но я понимаю, что будет четвертая, и надо сделать все, чтобы мы не имели такого высокого уровня заболеваемости, смертности, не имели тех ограничений, которые мы сегодня имеем, —подчеркнул Юрий Ромаскевич.

По его словам, нынешняя ситуация является, в том числе, следствием действий так называемых активакцинаторов, а также недостаточно эффективных действий по вакцинации, в первую очередь, среди целевых групп.

Он подчеркнул, что среди госпитализированных с коронавирусом 95% составляют невакцинированные, а среди пациентов в тяжелом состоянии 98-99%.

Юрий Ромаскевич призвал семейных врачей «достучаться» до пациентов из групп риска, с хроническими заболеваниями и к тем, кому за 60.

В то же время координатор по вопросам вакцинации на Херсонщине Татьяна Карчевич отметила, что как главный педиатр области прежде всего выступает не только за вакцинацию против коронавируса, но и за плановую иммунизацию детей.

— Стаж моей работы уже более 15 лет, и никакие случаи тяжелые, летальные случаи от иммунизации — ни от ковидной, ни от плановой — по Херсонской области не зарегистрированы, — отметила Татьяна Карчевич.

По словам Татьяны Карчевич, показатель зарегистрированных неблагоприятных событий после иммунизации составляет 0,7%.

—Это официальные карты — сообщения формы 137, которые представлены в государственный экспертный центр. Разумеется, были и серьезные осложнения, которые зафиксированы, которые требовали госпитализации, их немного, но они есть — 15 случаев, они рассмотрены группой оперативного реагирования, — отметила Татьяна Карчевич.

Однако она подчеркнула, что альтернативы вакцинации нет, ведь это наиболее действенный механизм.

Татьяна Карчевич подчеркнула, что в регионе сформировано 36 мобильных бригад, действует 91 пункт вакцинации, 10 центров вакцинации. В октябре показатель вакцинации увеличился в 1,5 раза по сравнению с сентябрем (октябрь – 145 тысяч прививок, сентябрь – 80 тысяч).

Кординатор также отметила большую нагрузку на медицинских работников, которых на первичном уровне в регионе не хватает, и это влияет на показатели вакцинации.

— У нас 22% медработников не хватает, 45% врачей на первичном уровне отсутствуют в учреждениях здравоохранения, — сказала Татьяна Карчевич.

По ее словам, к вакцинации привлекают частные медучреждения.

Она сообщила, что первую дозу вакцины получили 28% населения области, вторую — 19%.

В настоящее время в Херсонской области лабораторно подтверждено 67 680 случаев коронавируса, при этом 43 851 человек выздоровел, умерли 2 047 человек.

Напомним, ранее в Каховке на Херсонщине развернули мобильный госпиталь для лечения больных COVID-19.