В мобильном госпитале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который развернули в Каховке на Херсонщине, находится 56 больных COVID-19.

Как сообщили Министерстве здравоохранения Украины, мобильный госпиталь начал принимать больных коронавирусом с 30 ноября.

Из всех находящихся там больных COVID-19, 42 человека подключены к кислородной станции. Большинство пациентов (54 человека) не были вакцинированы против коронавируса.

— Развертывание мобильного госпиталя – пример того, что медицинская система имеет предел, когда больницы уже не способны принимать всех больных, нуждающихся в стационарной помощи. Это вынужденный шаг, который необходим, чтобы спасти жизнь и здоровье наших граждан, – сказано в сообщении.

В Минздраве призвали записаться на прививку, чтобы защитить себя и близких от COVID-19, выбрав ближайший пункт прививок или центр массовой вакцинации по ссылке по телефону 0 800 60 20 19.

Ранее спасатели развернули мобильный госпиталь в Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.

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