Менее чем через неделю, 10 ноября, в столице США подпишут пересмотренный и дополненный договор о стратегическом сотрудничестве Штатов с Украиной.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что встретится в главой Госдепа США Энтони Блинкеном, и в этот момент будет заключена новая Хартия партнерства стратегического характера двух государств. Предыдущий документ был утвержден в 2008 году и не менялся 13 лет.

Напомним, в Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.