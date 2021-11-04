Менее чем через неделю, 10 ноября, в столице США подпишут пересмотренный и дополненный договор о стратегическом сотрудничестве Штатов с Украиной.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Министр отметил, что встретится в главой Госдепа США Энтони Блинкеном, и в этот момент будет заключена новая Хартия партнерства стратегического характера двух государств. Предыдущий документ был утвержден в 2008 году и не менялся 13 лет.
Напомним, в Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.
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Менее чем через неделю, 10 ноября, в столице США подпишут пересмотренный и дополненный договор о стратегическом сотрудничестве Штатов с Украиной.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Министр отметил, что встретится в главой Госдепа США Энтони Блинкеном, и в этот момент будет заключена новая Хартия партнерства стратегического характера двух государств. Предыдущий документ был утвержден в 2008 году и не менялся 13 лет.
Напомним, в Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.