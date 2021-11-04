Народный депутат Гео Лерос во время выступления в Верховной Раде показал непристойный жест президенту Владимиру Зеленскому.

Это произошло в ходе заседания парламента в четверг, 4 ноября.

В своей речи Гео Лерос также подчеркнул, что «не боится говорить правду».

— Здравствуйте, господин президент. Вижу, Ваш Ермак тоже здесь. Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, «заботиться» о делах, но я не боюсь говорить правду… Вы — главный предатель в стране, — сказал Гео Лерос.

После этого спикер парламента Руслан Стефанчук попросил выключить ему микрофон. Выходя из-за трибуны, Гео Лерос показал Владимиру Зеленскому средний палец.

Сразу слово взяла «слуга» Мария Мезенцева, она обратилась к регламентному комитету, чтобы тот дал оценку действиям нардепа.

После этого фракция «Слуга народа» сообщила, что обратилась в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку и вынести решение о поведении Гео Лероса.

Напомним, в сентябре Генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против Гео Лероса. Политика подозревают в организации нападения на самого себя.