Сегодня, 4 ноября, Верховная Рада утвердила двух министров. Юлия Свириденко возглавила Минэкономики, Ирина Верещук будет руководить министерством по вопросам реинтеграции.

Об этом стало известно из трансляции парламентского заседания.

Юлия Свириденко Ирина Верещук

Назначение Юлии Свириденко поддержали 256 парламентариев. Сама Свириденко выступила с трибуны и заверила, что повернет экономику в правильное русло.

— Речь идет, прежде всего, о запуске и работе Экспертно-кредитного агентства, Фонда прямых иностранных инвестиций, Фонда улучшения жилищных условий, Государственного лизингового агентства, Фонда микроинвестиций для граждан, — подчеркнула чиновница, присовокупив тезис о том, что эти шаги отлично проявили себя в США и Европе.

За новое руководство министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в лице Ирины Верещук отдали голоса 260 нардепов.

Отчитываясь перед ВР Верещук дала обещание, что даст развитие всем программам, начатым при ее предшественнике.

— Мы начнем с того, что проведем аудит выполнения, то есть проверку того, насколько министерство выполняет профильные законы, постановления Кабинета министров, указы президента и решения СНБО...Также среди наших первоочередных шагов будет создание экспертного и общественного совета при министерстве. Мы должны усилить коммуникацию с общественными институтами, — заявила уже бывшая нардепка от «Слуги народа».

Напомним, сегодня парламент согласовал назначение Алексея Резникова руководителем министерства обороны.