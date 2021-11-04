Парламент согласовал назначение Алексея Резникова руководителем министерства обороны. Ранее этот пост занимал Андрей Таран.
Об этом стало известно из сегодняшнего заседания парламента.
Кандидатуру экс-министра по вопросам реинтеграции поддержали 273 народных депутата на заседании Верховной Рады в четверг, 4 ноябряю.
Вчера Резникова уволили с должности вице-премьер-министра — министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Также с кресла главы Минобороны сняли Андрея Тарана.
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Парламент согласовал назначение Алексея Резникова руководителем министерства обороны. Ранее этот пост занимал Андрей Таран.
Об этом стало известно из сегодняшнего заседания парламента.
Кандидатуру экс-министра по вопросам реинтеграции поддержали 273 народных депутата на заседании Верховной Рады в четверг, 4 ноябряю.
Вчера Резникова уволили с должности вице-премьер-министра — министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Также с кресла главы Минобороны сняли Андрея Тарана.