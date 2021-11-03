Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра — министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Соответствующее решение на пленарном заседании в среду, 3 ноября, поддержали 329 народных депутатов, передает Укринформ.

Ранее 1 ноября вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал в Аппарат ВР заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

В тот же день члены «Слуги народа» на заседании фракции решили делегировать на этот пост народного депутата Ирину Верещук. Они также поддержали решение Президента Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны вместо Андрея Тарана.

Верховная Рада планирует назначить Алексея Резникова на должность министра обороны, а Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на пленарном заседании 4 ноября.

Напомним, ранее Алексей Резников предложил разместить в Украине подразделения американских военных и развернуть системы ПВО в ответ на угрозу размещения Россией ядерногооружия в Крыму.